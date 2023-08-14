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Активные бои идут в 8-9 км от Купянска и в 5 км от Петропавловки — глава РВА

Общество 22:43   14.08.2023
Елена Нагорная
Активные бои идут в 8-9 км от Купянска и в 5 км от Петропавловки — глава РВА

На этой неделе темпы эвакуации жителей Купянского района Харьковской области должны ускориться, спрогнозировал в эфире национального телемарафона врио начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

Он напомнил, что по состоянию на утро 14 августа, за пять дней с момента объявления обязательной эвакуации, из опасных населенных пунктов района вывезли около 250 жителей, из которых 90 детей.

«Люди продолжают воспринимать информацию, которую мы предоставляем. Понимают, что нужно выезжать и не подвергать себя опасности. Потому что активные боевые действия в 8-9 километрах от города Купянск. 5 километров от Петропавловки, где проживают люди. Враг продолжает бить из всего, что у него есть, добавляя управляемые авиабомбы. Это стимулирует людей принимать решение как можно скорее, особенно тех, у кого есть дети. Темпы, к сожалению, как по мне, могли бы быть лучше. Но это начало эвакуации… Думаю, что темпы должны быть больше, и на этой неделе мы это увидим», — говорит Канашевич.

Он отметил, что людей вывозят в Харьков, где им предоставляют места в общежитиях, некоторых волонтеры непосредственно отвозят к родственникам, которые живут в пределах региона, а некоторым помогают с проездом в другие области.

«Безусловно, есть те, кто не имеют даже намерения выезжать. Наша задача — максимально привлечь людей к этому процессу. Объяснить опасность. Есть примеры, когда для себя люди находили какие-то факторы, которые их заставляют оставаться в здании своем. А потом, к сожалению, были обстрелы, и люди получали ранения и погибали», — добавил Канашевич.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 22:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе темпы эвакуации жителей Купянского района Харьковской области должны ускориться, спрогнозировал в эфире национального телемарафона врио начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.".