Ночная ракетная атака: в Луцке погибшие, во Львове горят дома (обновлено)
Минувшей ночью по Украине зафиксирована очередная террористическая атака РФ. Били ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Ночью по всей Украине звучала воздушная тревога.
«Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ около трех часов ночи.
Взрывы прогремели ближе к утру: в Днепре начальник ОВА сообщил о «прилете» в 4:20. Мэр Львова написал о взрывах в 5:23.
На данный момент известно о трех погибших — в Луцке. Там «прилетело» по промышленному предприятию.
«К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на данный момент погибли три человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице», — написал начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко
Существенно «досталось» Львову и Львовской области.
Читайте также: Активные бои идут в 8-9 км от Купянска и в 5 км от Петропавловки — глава РВА
«Много сбитых ракет, но и есть попадание по Львову. К сожалению, пострадали и частные дома», — написал мэр города Андрей Садовый в 5:46 утра.
Позже он сообщил, что обошлось без жертв. Однако повреждено около 100 помещений, в том числе детский сад, выбито более 500 окон.
Начальник местной ОВА Максим Козицкий уточнил информацию о пострадавших.
«Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома по улицам Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушения. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала. Небольшие возгорания фиксировались и в других частях Львова. Их оперативно потушили», — написал Козицкий.
Разрушения есть и во Львовской области, там пострадали частные дома. Пока известно о легко раненых.
О «прилете» по одному из предприятий Днепра сообщил начальник ОВА Сергей Лысак. По предварительной информации, два человека ранены.
Также Лысак сообщил, что семь ракет над регионом сбили.
На Харьковщине затяжная ночная тревога звучала с 3:05 до 05:48. О взрывах и «прилетах» не сообщали.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночная ракетная атака: в Луцке погибшие, во Львове горят дома (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 07:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью по Украине зафиксирована очередная террористическая атака РФ. Били ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС".