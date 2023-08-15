Ночная ракетная атака: в Луцке погибшие, во Львове горят дома (обновлено)

Минувшей ночью по Украине зафиксирована очередная террористическая атака РФ. Били ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ночью по всей Украине звучала воздушная тревога.

«Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ около трех часов ночи.

Взрывы прогремели ближе к утру: в Днепре начальник ОВА сообщил о «прилете» в 4:20. Мэр Львова написал о взрывах в 5:23.

На данный момент известно о трех погибших — в Луцке. Там «прилетело» по промышленному предприятию.

«К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на данный момент погибли три человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице», — написал начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко

Существенно «досталось» Львову и Львовской области.

«Много сбитых ракет, но и есть попадание по Львову. К сожалению, пострадали и частные дома», — написал мэр города Андрей Садовый в 5:46 утра.

Позже он сообщил, что обошлось без жертв. Однако повреждено около 100 помещений, в том числе детский сад, выбито более 500 окон.

Начальник местной ОВА Максим Козицкий уточнил информацию о пострадавших.

«Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома по улицам Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушения. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала. Небольшие возгорания фиксировались и в других частях Львова. Их оперативно потушили», — написал Козицкий.

Разрушения есть и во Львовской области, там пострадали частные дома. Пока известно о легко раненых.

О «прилете» по одному из предприятий Днепра сообщил начальник ОВА Сергей Лысак. По предварительной информации, два человека ранены.

Также Лысак сообщил, что семь ракет над регионом сбили.

На Харьковщине затяжная ночная тревога звучала с 3:05 до 05:48. О взрывах и «прилетах» не сообщали.