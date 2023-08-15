14-річного хлопчика з бабусею поранено на Харківщині: поліція показала відео
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов опублікував відео того, як його підлеглі 14 серпня надавали першу допомогу дитині, яка з бабусею потрапила під обстріл у Вовчанській громаді.
“Касетними снарядами з РСЗВ ворог вдарив по Чугуївському району. 14-річний хлопчик просто їхав на велосипеді – отримав осколкові поранення в шию, його бабуся також постраждала. Першими на такі випадки виїжджають наші слідчі. Цього разу вони були неподалік та встигли надати допомогу постраждалим“, – прокоментував відео Болвінов.
Він повідомив, що один зі слідчих поліції також отримав контузію. Надавши допомогу цивільним, він сам звернувся до медиків.
Читайте також: На Харківщині за добу — дев’ять поранених та загиблий — Синєгубов
“Зараз його стан не викликає занепокоєнь. Під обстріл потрапили й поліцейські, пошкоджено автомобілі працівників“, – зазначив Сергій Болвінов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «14-річного хлопчика з бабусею поранено на Харківщині: поліція показала відео»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 10:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов опублікував відео того, як його підлеглі 14 серпня надавали першу допомогу дитині, яка з бабусею потрапила під обстріл у Вовчанській громаді".