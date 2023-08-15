14-річного хлопчика з бабусею поранено на Харківщині: поліція показала відео

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов опублікував відео того, як його підлеглі 14 серпня надавали першу допомогу дитині, яка з бабусею потрапила під обстріл у Вовчанській громаді.

“Касетними снарядами з РСЗВ ворог вдарив по Чугуївському району. 14-річний хлопчик просто їхав на велосипеді – отримав осколкові поранення в шию, його бабуся також постраждала. Першими на такі випадки виїжджають наші слідчі. Цього разу вони були неподалік та встигли надати допомогу постраждалим“, – прокоментував відео Болвінов.

Він повідомив, що один зі слідчих поліції також отримав контузію. Надавши допомогу цивільним, він сам звернувся до медиків.

“Зараз його стан не викликає занепокоєнь. Під обстріл потрапили й поліцейські, пошкоджено автомобілі працівників“, – зазначив Сергій Болвінов.