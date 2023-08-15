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14-річного хлопчика з бабусею поранено на Харківщині: поліція показала відео

Події 10:38   15.08.2023
Оксана Горун
14-річного хлопчика з бабусею поранено на Харківщині: поліція показала відео

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов опублікував відео того, як його підлеглі 14 серпня надавали першу допомогу дитині, яка з бабусею потрапила під обстріл у Вовчанській громаді.

Касетними снарядами з РСЗВ ворог вдарив по Чугуївському району. 14-річний хлопчик просто їхав на велосипеді – отримав осколкові поранення в шию, його бабуся також постраждала. Першими на такі випадки виїжджають наші слідчі. Цього разу вони були неподалік та встигли надати допомогу постраждалим“, – прокоментував відео Болвінов.

Він повідомив, що один зі слідчих поліції також отримав контузію. Надавши допомогу цивільним, він сам звернувся до медиків.

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“Зараз його стан не викликає занепокоєнь. Під обстріл потрапили й поліцейські, пошкоджено автомобілі працівників“, – зазначив Сергій Болвінов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов опублікував відео того, як його підлеглі 14 серпня надавали першу допомогу дитині, яка з бабусею потрапила під обстріл у Вовчанській громаді".