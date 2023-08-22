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«Они не хотят покидать свою землю» — Синегубов об эвакуации с Купянщины

Общество 11:14   22.08.2023
Виктория Яковенко
«Они не хотят покидать свою землю» — Синегубов об эвакуации с Купянщины

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что, несмотря на ежедневные обстрелы, некоторые люди не хотят выезжать из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине. Как пример, говорит Синегубов, шесть жителей Синьковки не эвакуируются, хотя в селе нет ни света, ни воды.

«Все равно остаются люди, принципиально остающиеся на месте. Это связано с тем, что они просто не хотят покидать свою землю, свои домохозяйства. Отмечаем то, что мы по случаю необходимости предоставляем и в том числе и в городе Харькове временное жилье для проживания людей. Волонтеры, международные организации предоставляют все необходимое, включая продукты питания, бытовую химию, постельное белье и т.д. Наши юристы работают для того, чтобы помочь оформить людям статус ВПЛ для соответствующих денежных выплат», — рассказал глава ХОВА в эфире нацмарафона.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что, несмотря на ежедневные обстрелы, некоторые люди не хотят выезжать из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине. Как пример, говорит Синегубов, шесть жителей Синьковки не эвакуируются, хотя в селе нет ни света, ни воды.".