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«Вони не хочуть залишати свою землю» – Синєгубов про евакуацію з Куп’янщини

Суспільство 11:14   22.08.2023
Вікторія Яковенко
«Вони не хочуть залишати свою землю» – Синєгубов про евакуацію з Куп’янщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що попри щоденні обстріли деякі люди не хочуть виїжджати з небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині. Як приклад, шість жителів Синьківки не евакуюються, хоча в селі немає ані світла, ані води.

«Все одно залишаються люди, які принципово залишаються на місці. Це пов’язано з тим, що вони просто не хочуть залишати свою землю, свої домогосподарства. Наголошуємо на тому, що ми за випадком необхідності надаємо і в тому числі і в місті Харкові тимчасове помешкання для проживання людей. Волонтери, міжнародні організації надають все необхідне, включаючи продукти харчування, побутову хімію, постільну білизну тощо. Наші юристи працюють для того, щоб допомогти оформити людям статус ВПО для відповідних грошових виплат», – розповів голова ХОВА в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що попри щоденні обстріли деякі люди не хочуть виїжджати з небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині. Як приклад, шість жителів Синьківки не евакуюються, хоча в селі немає ані світла, ані води.".