Огонь охватил 5 га территории на Харьковщине после обстрела — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрела вечером 22 августа Купянского района.
По информации спасателей, за сутки в Харьковской области случился один пожар из-за вражеского обстрела.
«Вечером 22 августа враг совершил обстрелы по с. Глушковка Купянского района. На открытой территории горела сухая трава площадью 5 га. От ГСЧС привлечена одна единица техники и шесть человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали спасатели.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрела вечером 22 августа Купянского района Харьковщины".