Огонь охватил 5 га территории на Харьковщине после обстрела — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрела вечером 22 августа Купянского района.

По информации спасателей, за сутки в Харьковской области случился один пожар из-за вражеского обстрела.

«Вечером 22 августа враг совершил обстрелы по с. Глушковка Купянского района. На открытой территории горела сухая трава площадью 5 га. От ГСЧС привлечена одна единица техники и шесть человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали спасатели.