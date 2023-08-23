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Огонь охватил 5 га территории на Харьковщине после обстрела — ГСЧС

Происшествия 07:33   23.08.2023
Оксана Горун
Огонь охватил 5 га территории на Харьковщине после обстрела — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрела вечером 22 августа Купянского района.

По информации спасателей, за сутки в Харьковской области случился один пожар из-за вражеского обстрела.

«Вечером 22 августа враг совершил обстрелы по с. Глушковка Купянского района. На открытой территории горела сухая трава площадью 5 га. От ГСЧС привлечена одна единица техники и шесть человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали спасатели.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 07:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрела вечером 22 августа Купянского района Харьковщины".