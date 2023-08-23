Вогонь охопив 5 га території на Харківщині після обстрілу – ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілу увечері 22 серпня Куп’янського району.
За інформацією рятувальників, за добу на Харківщині сталася одна пожежа через ворожий обстріл.
“Увечері 22 серпня ворог завдав обстрілів по с. Глушківка Куп’янського району. На відкритій території горіла суха трава на площі 5 га. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 6 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає”, – поінформували рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілу увечері 22 серпня Куп’янського району".