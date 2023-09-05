Live
  • Вт 05.09.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.5
    • 🔴

Международная организация по миграции помогает отстраивать Харьков — Терехов

Общество 20:35   05.09.2023
Оксана Якушко
Международная организация по миграции помогает отстраивать Харьков — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с представителями Международной организации по миграции на Востоке Украины, сообщает горсовет.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по восстановлению поврежденных жилых домов в Харькове и потребности города перед началом отопительного сезона.

 

Игорь Терехов отметил, что, учитывая масштабы разрушений в Харькове, сейчас среди первоочередных задач – закрыть контуры домов, поврежденных обстрелами.

 

«Среди множества вопросов, которые нам ежедневно приходится решать, особое внимание мы уделяем именно восстановлению жилых домов. Для нас очень важно, чтобы людям было, где жить и куда возвращаться. Я благодарю за помощь, которую вы оказываете Харькову. Знаю, что вы поддерживаете 1-ый роддом, социальные учреждения, школы. Для нас это тоже очень важно», — отметил Игорь Терехов.

 

Руководитель деятельности Международной организации по миграции на Востоке Украины Лейла Салехиравеш подчеркнула, что Харьков является одним из наиболее пострадавших украинских городов из тех, с кем сотрудничает МОМ.

 

«Я побывала во многих городах и сейчас вижу, что вы очень заинтересованы в восстановлении. Я не даю стопроцентную гарантию, что нам удастся восстановить всё, но обещаю сделать максимум, чтобы помочь вашему городу», — обратилась к мэру Лейлу Салехиравеш.

Читайте также: В Харькове ремонтируют детскую больницу, которую 4 раза обстреляли россияне

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Запасы на зиму: цены на морковь, картофель, капусту, лук и свеклу в Харькове
Запасы на зиму: цены на морковь, картофель, капусту, лук и свеклу в Харькове
05.09.2023, 12:42
На Харьковщине у предприятия через суд забрали водохранилище за 158 млн грн
На Харьковщине у предприятия через суд забрали водохранилище за 158 млн грн
05.09.2023, 14:50
В харьковском транспорте избавляются от рекламы: Терехов показал чем заменяют
В харьковском транспорте избавляются от рекламы: Терехов показал чем заменяют
05.09.2023, 16:56
Льготы на коммуналку: в КП «Харьковблагоустройство» предлагают работу
Льготы на коммуналку: в КП «Харьковблагоустройство» предлагают работу
05.09.2023, 16:23
Терехов в среду собирает депутатов на сессию — всего шесть вопросов (повестка)
Терехов в среду собирает депутатов на сессию — всего шесть вопросов (повестка)
05.09.2023, 12:31
Международная организация по миграции помогает отстраивать Харьков — Терехов
Международная организация по миграции помогает отстраивать Харьков — Терехов
05.09.2023, 20:35

Новости по теме:

20:02
Вора в розыске поймали полицейские во время дежурства в Харькове
16:56
В харьковском транспорте избавляются от рекламы: Терехов показал чем заменяют
16:23
Льготы на коммуналку: в КП «Харьковблагоустройство» предлагают работу
13:58
Дополнительные поезда из Киева в Харьков назначены на три дня
13:36
Корректировщицу ракетных ударов по Харькову отправили за решетку на 11 лет

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Международная организация по миграции помогает отстраивать Харьков — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 20:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с представителями Международной организации по миграции на Востоке Украины, сообщает горсовет.".