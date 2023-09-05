Международная организация по миграции помогает отстраивать Харьков — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с представителями Международной организации по миграции на Востоке Украины, сообщает горсовет.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по восстановлению поврежденных жилых домов в Харькове и потребности города перед началом отопительного сезона.
Игорь Терехов отметил, что, учитывая масштабы разрушений в Харькове, сейчас среди первоочередных задач – закрыть контуры домов, поврежденных обстрелами.
«Среди множества вопросов, которые нам ежедневно приходится решать, особое внимание мы уделяем именно восстановлению жилых домов. Для нас очень важно, чтобы людям было, где жить и куда возвращаться. Я благодарю за помощь, которую вы оказываете Харькову. Знаю, что вы поддерживаете 1-ый роддом, социальные учреждения, школы. Для нас это тоже очень важно», — отметил Игорь Терехов.
Руководитель деятельности Международной организации по миграции на Востоке Украины Лейла Салехиравеш подчеркнула, что Харьков является одним из наиболее пострадавших украинских городов из тех, с кем сотрудничает МОМ.
«Я побывала во многих городах и сейчас вижу, что вы очень заинтересованы в восстановлении. Я не даю стопроцентную гарантию, что нам удастся восстановить всё, но обещаю сделать максимум, чтобы помочь вашему городу», — обратилась к мэру Лейлу Салехиравеш.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 20:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с представителями Международной организации по миграции на Востоке Украины, сообщает горсовет.".