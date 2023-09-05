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Міжнародна організація з міграції допомагає відбудовувати Харків – Терехов

Суспільство 20:35   05.09.2023
Оксана Якушко
Міжнародна організація з міграції допомагає відбудовувати Харків – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов провів переговори із представниками Міжнародної організації з міграції на Сході України, повідомляє міськрада. 

Сторони обговорили подальшу співпрацю щодо відновлення пошкоджених житлових будинків у Харкові та потреби міста перед початком опалювального сезону.

 

Ігор Терехов зазначив, що з огляду на масштаби руйнувань у Харкові зараз серед першочергових завдань – закрити контури будинків, пошкоджених обстрілами.

 

«Серед багатьох питань, які нам щодня доводиться вирішувати, особливу увагу ми приділяємо саме відновленню житлових будинків. Для нас дуже важливо, щоб людям було де жити та куди повертатися. Я дякую за допомогу, яку ви надаєте Харкову. Знаю, що ви підтримуєте перший пологовий будинок, соціальні установи, школи. Для нас це також дуже важливо», – зазначив Ігор Терехов.

Керівник діяльності Міжнародної організації з міграції на Сході України Лейла Салехіравеш наголосила, що Харків є одним із найбільш постраждалих українських міст із тих, з ким співпрацює МОМ.

«Я побувала у багатьох містах і зараз бачу, що ви дуже зацікавлені у відновленні. Я не даю стовідсоткової гарантії, що нам вдасться відновити все, але обіцяю зробити максимум, щоб допомогти вашому місту», – звернулася до мера Лейла Салехіравеш.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов провів переговори із представниками Міжнародної організації з міграції на Сході України, повідомляє міськрада. ".