В Чугуеве завершают восстанавливать две разрушенные врагом многоэтажки (фото)

В Чугуевской РВА сообщили о ходе восстановительных работ в районе. В Чугуеве отстраивают многоквартирные дома, в Старом Салтове — еще и ЦПАУ.

«Почти завершено восстановление разрушенных в первый день войны двух многоквартирных жилых домов в Чугуеве, – сообщил начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко. – Капитально ремонтируют в Старом Салтове три многоквартирных жилых дома, а также здание, в котором размещается амбулатория, ЦПАУ и поселковый совет».

По его словам, следующие в очереди на восстановление — лицеи в районе.

Также в порядок приводят и разбитые военной техникой дороги. В частности, на территории Волчанской, Старосалтовской, Печенежской и Чкаловской громад.

«Восстановлен почти полностью разрушенный участок на дороге Мартовое – Хотомля – Старый Салтов. Восстанавливаются мостовые постройки», — отметил Лободенко.