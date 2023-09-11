В Чугуеве завершают восстанавливать две разрушенные врагом многоэтажки (фото)
В Чугуевской РВА сообщили о ходе восстановительных работ в районе. В Чугуеве отстраивают многоквартирные дома, в Старом Салтове — еще и ЦПАУ.
«Почти завершено восстановление разрушенных в первый день войны двух многоквартирных жилых домов в Чугуеве, – сообщил начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко. – Капитально ремонтируют в Старом Салтове три многоквартирных жилых дома, а также здание, в котором размещается амбулатория, ЦПАУ и поселковый совет».
По его словам, следующие в очереди на восстановление — лицеи в районе.
Также в порядок приводят и разбитые военной техникой дороги. В частности, на территории Волчанской, Старосалтовской, Печенежской и Чкаловской громад.
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«Восстановлен почти полностью разрушенный участок на дороге Мартовое – Хотомля – Старый Салтов. Восстанавливаются мостовые постройки», — отметил Лободенко.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевской РВА сообщили о ходе восстановительных работ в районе. В Чугуеве отстраивают многоквартирные дома, в Старом Салтове — еще и ЦПАУ".