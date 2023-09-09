Кабмин выделил деньги на восстановление: большинство объектов на Харьковщине

Кабмин одобрил выделение из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии почти полмиллиарда гривен на восстановление 20 объектов в четырех областях. Из них 17 объектов — на Харьковщине, однако сумма для региона не указывается.

В Харьковской области деньги пойдут на капитальные ремонты 16 многоквартирных домов и восстановление системы водоснабжения, пишет сайт правительства.

В городе Доброполье Донецкой области капитально отремонтируют укрытие в детском саду. 100 миллионов гривен пойдут на строительство нового лечебно-реабилитационного корпуса для ветеранов войны и ВПЛ в городе Клевань Ровенской области, а еще 200 миллионов — на реконструкцию объекта водоотведения в Сумах.

Как сообщали в ХОВА в конце июля, 27 многоквартирных жилых домов будут восстанавливать в этом году в Харьковской области за средства госбюджета, выделенные из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.