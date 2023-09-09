Кабмін виділив гроші на відновлення: більшість об’єктів на Харківщині
Кабмін схвалив виділення із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії майже пів мільярда гривень на відновлення 20 об’єктів у чотирьох областях. З них 17 об’єктів – на Харківщині, проте сума для регіону не вказується.
У Харківській області гроші підуть на капітальні ремонти 16 багатоквартирних будинків та відновлення системи водопостачання, пише сайт уряду.
У місті Добропілля Донецької області капітально відремонтують укриття у дитячому садочку. 100 мільйонів гривень підуть на будівництво нового лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та ВПО у місті Клевань Рівненської області, а ще 200 мільйонів – на реконструкцію об’єкта водовідведення у Сумах.
Як повідомляли в ХОВА наприкінці липня, 27 багатоквартирних житлових будинків відновлюватимуть цьогоріч в Харківській області за кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 20:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабмін схвалив виділення із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії майже пів мільярда гривень на відновлення 20 об’єктів у чотирьох областях. З них 17 об’єктів – на Харківщині, проте сума для регіону не вказується.".