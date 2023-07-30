Які будинки відновлюватимуть на Харківщині у 2023-му. Дані ХОВА (фото)
27 багатоквартирних житлових будинків відновлюватимуть цьогоріч у Харківській області за кошти держбюджету, виділені із фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
На 27 будинків передбачено державне фінансування у розмірі 279,6 мільйона гривень, повідомили журналістам у пресслужбі Харківської ОВА.
За інформацією відомства, йдеться про капітальні ремонти. 17 будинків відновлюватимуть у місті Дергачі, три – у селищі Старий Салтів та по одному – у містах Балаклія, Лозова та Чугуїв, селищах Рогань, Золочів та Докучаєвське, а також у селі Нова Гусарівка.
Інфографіка ХОВА
Як повідомляв на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, наразі із фонду ліквідації наслідків збройної агресії очікують 540 мільйонів гривень на 38 об’єктів, серед яких окрім житлових домів є адмінбудівлі, заклади освіти та охорони здоров’я. По частині проєктів роботи вже розпочато шляхом співфінансування з місцевих бюджетів. Крім цих 38 об’єктів, ХОВА подала до Мінінфраструктури ще 47 на 995 мільйонів гривень.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 багатоквартирних житлових будинків відновлюватимуть цьогоріч у Харківській області за кошти держбюджету, виділені із фонду ліквідації наслідків збройної агресії.".