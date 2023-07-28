Харківщина чекає на пів мільярда гривень: на що підуть, розповів Синєгубов

На Харківщині планують відновити за 540 мільйонів гривень із державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії 38 об’єктів, 27 з яких – це житлові будинки. У переліку – два навчальні заклади на 77 мільйонів гривень та сім закладів охорони здоров’я на 127 мільйонів.

Роботи проводитимуть у містах Дергачі, Лозова, Чугуїв та Балаклія, селищі Старий Салтів та інших населених пунктах, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“З фонду ліквідації наслідків збройної агресії в нас профінансовано близько 540 мільйонів. Це не остаточна цифра, це перша черга проєктів, яка вже затверджена і профінансована. Ми наразі чекаємо кошти й розпочинаємо реалізацію цих проєктів. По частині проєктів роботи вже розпочаті, тому що там співфінансування з місцевого бюджету, за ці кошти роботи тривають. Це і житловий фонд, і медична сфера, і освітня, тому що маємо робити все й одразу. Однак пріоритетом, звичайно, залишається житло”, – пояснив начальник ХОВА.

За його словами, об’єкти обирали такі, які не мають значних руйнувань та можуть бути швидко відновлені, а проєкти мають бути комплексними.

“У місті Дергачі відновлюємо декілька двоповерхових багатоквартирних будинків. Разом розраховуються укриття, які там будуть. Якщо говоримо про освіту, то будуємо заклад чи відновлюємо його, і одразу на першому місці питання укриттів. Бо вони там мають бути обов’язково. У пріоритеті у нас не найпростіші укриття, а саме захисні споруди. І є житлові будинки, які не мають жодного, і в нас стоїть завдання зробити найпростіше укриття для людей, а далі вже говорити про захисні споруди”, — розповів голова ХОВА.

Він також повідомив, що окрім зазначених 38 проєктів ХОВА подала до Мінінфраструктури ще 47 на 995 мільйонів гривень.

“Там передбачено співфінансування з місцевих бюджетів на майже 100 мільйонів. Якщо підсумовувати, то фінансування планується понад мільярд на 78 проєктів, з них 70 – це багатоквартирні будинки”, – додав Синєгубов.

За даними Синєгубова, загалом на Харківщині внаслідок війни пошкоджено близько 30 тисяч різних об’єктів.