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Харьковщина ждет полмиллиарда гривен: на что они пойдут, рассказал Синегубов

Общество 16:33   28.07.2023
Елена Нагорная
Харьковщина ждет полмиллиарда гривен: на что они пойдут, рассказал Синегубов Фото: Дергачевский горсовет

В Харьковской области планируют восстановить за 540 миллионов гривен из государственного фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 38 объектов, 27 из которых — это жилые дома. В перечне — два учебных заведения на 77 миллионов гривен и семь учреждений здравоохранения на 127 миллионов.

Работы будут проводить в городах Дергачи, Лозовая, Чугуев и Балаклея, поселке Старый Салтов и других населенных пунктах, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии у нас профинансировано около 540 миллионов. Это не окончательная цифра. Это первая очередь проектов, которая уже утверждена и профинансирована. Мы сейчас ждем средства и приступаем к реализации этих проектов. По части проектов работы уже начаты, потому что там софинансирование из местного бюджета, за эти средства работы продолжаются. Это и жилой фонд, и медицинская сфера, и образовательная, потому что должны делать все и сразу. Однако приоритетом, конечно, остается жилье», — пояснил начальник ХОВА.

По его словам, объекты выбирали такие, которые не имеют значительных разрушений и могут быть быстро восстановлены, а проекты должны быть комплексными.

«В городе Дергачи восстанавливаем несколько двухэтажных многоквартирных домов. Вместе рассчитываются укрытия, которые там будут. Если говорим об образовании, то строим заведение или восстанавливаем его, и сразу на первом месте вопрос укрытий. Потому что они там должны быть обязательно. В приоритете у нас не самые простые укрытия, а именно защитные сооружения. И есть жилые дома, которые не имеют ни одного, и у нас стоит задача сделать простое укрытие для людей, а дальше уже говорить о защитных сооружениях», — рассказал глава ХОВА.

Он также сообщил, что помимо указанных 38 проектов ХОВА подала в Мининфраструктуры еще 47 на 995 миллионов гривен.

«Там предусмотрено софинансирование из местных бюджетов на почти 100 миллионов. Если суммировать, то финансирование планируется более миллиарда на 78 проектов, из них 70 — это многоквартиные дома», — добавил Синегубов.

По данным Синегубова, всего на Харьковщине в результате войны повреждено около 30 тысяч различных объектов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 16:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области планируют восстановить за 540 миллионов гривен из государственного фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 38 объектов, 27 из которых — это жилые дома. В перечне — два учебных заведения на 77 миллионов гривен и семь учреждений здравоохранения на 127 миллионов.".