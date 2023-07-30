Какие дома будут восстанавливать на Харьковщине в 2023-м. Данные ХОВА (фото)
27 многоквартирных жилых домов будут восстанавливать в этом году в Харьковской области за средства госбюджета, выделенные из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
На 27 домов предусмотрено финансирование в размере 279,6 миллиона гривен, сообщили журналистам в пресс-службе Харьковской ОВА.
По информации ведомства, речь идет о капитальных ремонтах. 17 домов будут восстанавливать в городе Дергачи, три — в поселке Старый Салтов и по одному — в городах Балаклея, Лозовая и Чугуев, поселках Рогань, Золочев и Докучаевское, а также в селе Новая Гусаровка.
Инфографика ХОВА
Как сообщал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, сейчас из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии ожидают 540 миллионов гривен на 38 объектов, среди которых помимо домов есть админздания, учебные заведения и учреждения здравоохранения. По части проектов работы уже начаты за счет софинансирования из местных бюджетов. Кроме этих 38 объектов ХОВА подала в Мининфраструктуры еще 47 на 995 миллионов гривен.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 19:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 многоквартирных жилых домов будут восстанавливать в этом году в Харьковской области за средства госбюджета, выделенные из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. ".