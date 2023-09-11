У Чугуєві завершують відновлювати 2 зруйновані ворогом багатоповерхівки (фото)

У Чугуївській РВА повідомили про перебіг відновлювальних робіт у районі. У Чугуєві відбудовують багатоквартирні будинки, у Старому Салтові – ще й ЦНАП.

“Майже завершено відновлення зруйнованих у перший день війни 2 багатоквартирних житлових будинків у Чугуєві, – повідомив начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко. – Капітально ремонтують у Старому Салтові 3 багатоквартирні житлові будинки, а також будівлю, в якій розміщується амбулаторія, ЦНАП та селищна рада”.

За його словами, наступні в черзі на відновлення – ліцеї в районі.

Також до ладу приводять і розбиті військовою технікою дороги. Зокрема, на території Вовчанської, Старосалтівської, Печенізької та Чкалівської громад.

“Відновлено майже повністю зруйновану ділянку на дорозі Мартове – Хотімля – Старий Салтів. Відновлюються мостові споруди”, – зазначив Лободенко.