У Чугуєві завершують відновлювати 2 зруйновані ворогом багатоповерхівки (фото)
У Чугуївській РВА повідомили про перебіг відновлювальних робіт у районі. У Чугуєві відбудовують багатоквартирні будинки, у Старому Салтові – ще й ЦНАП.
“Майже завершено відновлення зруйнованих у перший день війни 2 багатоквартирних житлових будинків у Чугуєві, – повідомив начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко. – Капітально ремонтують у Старому Салтові 3 багатоквартирні житлові будинки, а також будівлю, в якій розміщується амбулаторія, ЦНАП та селищна рада”.
За його словами, наступні в черзі на відновлення – ліцеї в районі.
Також до ладу приводять і розбиті військовою технікою дороги. Зокрема, на території Вовчанської, Старосалтівської, Печенізької та Чкалівської громад.
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“Відновлено майже повністю зруйновану ділянку на дорозі Мартове – Хотімля – Старий Салтів. Відновлюються мостові споруди”, – зазначив Лободенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївській РВА повідомили про перебіг відновлювальних робіт у районі. У Чугуєві відбудовують багатоквартирні будинки, у Старому Салтові – ще й ЦНАП".