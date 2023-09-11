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У Чугуєві завершують відновлювати 2 зруйновані ворогом багатоповерхівки (фото)

Суспільство 10:43   11.09.2023
Оксана Горун
У Чугуєві завершують відновлювати 2 зруйновані ворогом багатоповерхівки (фото) Фото: фейсбук Чугуївської РВА

У Чугуївській РВА повідомили про перебіг відновлювальних робіт у районі. У Чугуєві відбудовують багатоквартирні будинки, у Старому Салтові – ще й ЦНАП.

“Майже завершено відновлення зруйнованих у перший день війни 2 багатоквартирних житлових будинків у Чугуєві, – повідомив начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко. – Капітально ремонтують у Старому Салтові 3 багатоквартирні житлові будинки, а також будівлю, в якій розміщується амбулаторія, ЦНАП та селищна рада”.

У Чугуєві відновлюють зруйновані обстрілами будинки
Фото: фейсбук Чугуївської РВА
ЦНАП у Старому Салтові відновлюють
Фото: фейсбук Чугуївської РВА

За його словами, наступні в черзі на відновлення – ліцеї в районі.

Також до ладу приводять і розбиті військовою технікою дороги. Зокрема, на території Вовчанської, Старосалтівської, Печенізької та Чкалівської громад.

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“Відновлено майже повністю зруйновану ділянку на дорозі Мартове – Хотімля – Старий Салтів. Відновлюються мостові споруди”, – зазначив Лободенко.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 10:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївській РВА повідомили про перебіг відновлювальних робіт у районі. У Чугуєві відбудовують багатоквартирні будинки, у Старому Салтові – ще й ЦНАП".