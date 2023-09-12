Синегубов сообщил о последствиях трех обстрелов Харьковщины

Армия РФ в течение суток наносила артиллерийские и авиаудары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 07:20 в с. Кутьковка Купянского района в результате обстрела горела хозяйственная постройка на площади и сеновал, поврежден гараж. Жертв и пострадавших нет. В 11:00 произошел обстрел в Харьковском районе между с. Липцы и с. Лукьянцы, разрушения зданий и пострадавших нет. В 18:10 в г. Волчанск Чугуевского района из-за вражеских обстрелов горел дом. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Тем не менее один пострадавший от войны в Харьковской области есть — это мужчина, который подорвался на мине «Лепесток» в Изюмском районе. Ему оторвало ногу.