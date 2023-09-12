Синєгубов повідомив про наслідки трьох обстрілів Харківщини

Армія РФ протягом доби наносила артилерійські та авіаудари по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп’янського районів, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 07:20 у с. Кутьківка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі та сінник, пошкоджено гараж. Жертв та постраждалих немає. Об 11:00 відбувся обстріл у Харківському районі між с. Липці та с. Лукянці, руйнування будівель та постраждалих немає. О 18:10 у м. Вовчанськ Чугуївський району через ворожі обстріли горів будинок. Без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Проте один потерпілий від війни у ​​Харківській області є – це чоловік, який підірвався на міні “Пелюстка” в Ізюмському районі. Йому відірвало ногу.