Синєгубов повідомив про наслідки трьох обстрілів Харківщини
Армія РФ протягом доби наносила артилерійські та авіаудари по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп’янського районів, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“О 07:20 у с. Кутьківка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі та сінник, пошкоджено гараж. Жертв та постраждалих немає. Об 11:00 відбувся обстріл у Харківському районі між с. Липці та с. Лукянці, руйнування будівель та постраждалих немає. О 18:10 у м. Вовчанськ Чугуївський району через ворожі обстріли горів будинок. Без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Проте один потерпілий від війни у Харківській області є – це чоловік, який підірвався на міні “Пелюстка” в Ізюмському районі. Йому відірвало ногу.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби наносила артилерійські та авіаудари по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп’янського районів, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов".