Live
  • Вт 12.09.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

Синєгубов повідомив про наслідки трьох обстрілів Харківщини

Події 08:25   12.09.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки трьох обстрілів Харківщини

Армія РФ протягом доби наносила артилерійські та авіаудари по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп’янського районів, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 07:20 у с. Кутьківка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі та сінник, пошкоджено гараж. Жертв та постраждалих немає. Об 11:00 відбувся обстріл у Харківському районі між с. Липці та с. Лукянці, руйнування будівель та постраждалих немає. О 18:10 у м. Вовчанськ Чугуївський району через ворожі обстріли горів будинок. Без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Проте один потерпілий від війни у ​​Харківській області є – це чоловік, який підірвався на міні “Пелюстка” в Ізюмському районі. Йому відірвало ногу.

Читайте також: Літній чоловік підірвався на міні “Пелюстка” біля озера на Харківщині

Автор: Оксана Горун
Популярно
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
12.09.2023, 07:46
У Харкові знайшли живим 90-річного чоловіка, який загубився
У Харкові знайшли живим 90-річного чоловіка, який загубився
12.09.2023, 08:52
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
11.09.2023, 15:56
На Харківщині розкидають вакцини від сказу для диких тварин
На Харківщині розкидають вакцини від сказу для диких тварин
12.09.2023, 08:12
Синєгубов повідомив про наслідки трьох обстрілів Харківщини
Синєгубов повідомив про наслідки трьох обстрілів Харківщини
12.09.2023, 08:25
Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW
Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW
12.09.2023, 07:27

Новини за темою:

07:46
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
07:06
Авіаудари на Куп’янському напрямку та обстріли Харківщини – дані Генштабу
21:25
Танк, що тероризував Козачу Лопань на Харківщині, імовірно знищили – староста
15:19
У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки
08:23
Під обстрілами перебувало близько 20 населених пунктів Харківщини – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про наслідки трьох обстрілів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 08:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби наносила артилерійські та авіаудари по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп’янського районів, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов".