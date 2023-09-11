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Літній чоловік підірвався на міні «Пелюстка» біля озера на Харківщині

Події 20:19   11.09.2023
Оксана Якушко
Літній чоловік підірвався на міні «Пелюстка» біля озера на Харківщині

71-річний чоловік настав на протипіхотну міну та отримав поранення внаслідок підриву, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

11 вересня біля озера на околиці села Сніжківка Ізюмської громади Харківської області 71-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка».

Наразі постраждалий госпіталізований до обласної клінічної лікарні Харкова, з діагнозом ампутація нижньої третини лівої стопи.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 20:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "71-річний чоловік настав на протипіхотну міну та отримав поранення внаслідок підриву, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".