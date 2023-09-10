На Харківщині вранці комбайн підірвався на міні: водія поранено
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили про НП, яка сталася біля села Андріївка Ізюмського району вранці 10 вересня.
«Близько 10:30 на Харківщині стався ще один випадок підриву сільськогосподарської техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях. Під час роботи у полі на ворожій міні підірвався комбайн «Claas», – зазначили рятувальники.
За попередньою інформацією, водій комбайна отримав легкі поранення від уламків скла і відмовився від госпіталізації.
Під наглядом рятувальників евакуювали з поля ще дві одиниці іншої сільськогосподарської техніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили про НП, яка сталася біля села Андріївка Ізюмського району вранці 10 вересня.".