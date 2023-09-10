Live
  • Нд 10.09.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

На Харківщині вранці комбайн підірвався на міні: водія поранено

Події 13:48   10.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині вранці комбайн підірвався на міні: водія поранено Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили про НП, яка сталася біля села Андріївка Ізюмського району вранці 10 вересня.

«Близько 10:30 на Харківщині стався ще один випадок підриву сільськогосподарської техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях. Під час роботи у полі на ворожій міні підірвався комбайн «Claas», – зазначили рятувальники.

За попередньою інформацією, водій комбайна отримав легкі поранення від уламків скла і відмовився від госпіталізації.

Під наглядом рятувальників евакуювали з поля ще дві одиниці іншої сільськогосподарської техніки.

01

03
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Читайте також: Чоловік підірвався на “пелюстці” в прикордонному селі на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині вранці комбайн підірвався на міні: водія поранено
На Харківщині вранці комбайн підірвався на міні: водія поранено
10.09.2023, 13:48
У Харківській області піймали злодія, який обікрав дитину
У Харківській області піймали злодія, який обікрав дитину
10.09.2023, 12:36
Блекаут у Харкові: як місто готується до можливих зимових атак РФ – Терехов
Блекаут у Харкові: як місто готується до можливих зимових атак РФ – Терехов
10.09.2023, 11:03
Племінник Добкіна одружився: обраниця – фіналістка «Міс Україна» (фото)
Племінник Добкіна одружився: обраниця – фіналістка «Міс Україна» (фото)
10.09.2023, 08:12
26 «шахедів» збили вночі над Україною, уламки впали в кількох районах Києва
26 «шахедів» збили вночі над Україною, уламки впали в кількох районах Києва
10.09.2023, 09:43
На Харківщині в палаючому домі знайшли тіло загиблого чоловіка – ДСНС
На Харківщині в палаючому домі знайшли тіло загиблого чоловіка – ДСНС
10.09.2023, 10:28

Новини за темою:

12:36
У Харківській області піймали злодія, який обікрав дитину
10:28
На Харківщині в палаючому домі знайшли тіло загиблого чоловіка – ДСНС
08:52
РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, пошкоджено агропідприємство – Синєгубов
07:20
Авіаудари та наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб про добу на Харківщині
21:20
Чоловік підірвався на “пелюстці” в прикордонному селі на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині вранці комбайн підірвався на міні: водія поранено»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 13:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили про НП, яка сталася біля села Андріївка Ізюмського району вранці 10 вересня.".