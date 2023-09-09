Чоловік підірвався на “пелюстці” в прикордонному селі на Харківщині

62-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні “пелюстка” у селі Тернова Харківського району.

З вибуховою травмою та рваною раною правої стопи потерпілого ушпиталили, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.