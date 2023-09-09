Чоловік підірвався на “пелюстці” в прикордонному селі на Харківщині
62-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні “пелюстка” у селі Тернова Харківського району.
З вибуховою травмою та рваною раною правої стопи потерпілого ушпиталили, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 21:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "62-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні “пелюстка” у селі Тернова Харківського району".