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Чоловік підірвався на “пелюстці” в прикордонному селі на Харківщині

Події 21:20   09.09.2023
Олена Нагорна
Чоловік підірвався на “пелюстці” в прикордонному селі на Харківщині

62-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні “пелюстка” у селі Тернова Харківського району.

З вибуховою травмою та рваною раною правої стопи потерпілого ушпиталили, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 21:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "62-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні “пелюстка” у селі Тернова Харківського району".