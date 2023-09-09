Мужчина подорвался на «лепестке» в приграничном селе на Харьковщине

62-летний мужчина подорвался на противопехотной мине «лепесток» в селе Терновая Харьковского района.

Со взрывной травмой и рваной раной правой стопы пострадавшего госпитализировали, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.