Мужчина подорвался на «лепестке» в приграничном селе на Харьковщине
62-летний мужчина подорвался на противопехотной мине «лепесток» в селе Терновая Харьковского района.
Со взрывной травмой и рваной раной правой стопы пострадавшего госпитализировали, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "62-летний мужчина подорвался на противопехотной мине «лепесток» в селе Терновая Харьковского района.".