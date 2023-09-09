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Мужчина подорвался на «лепестке» в приграничном селе на Харьковщине

Происшествия 21:20   09.09.2023
Елена Нагорная
Мужчина подорвался на «лепестке» в приграничном селе на Харьковщине

62-летний мужчина подорвался на противопехотной мине «лепесток» в селе Терновая Харьковского района.

Со взрывной травмой и рваной раной правой стопы пострадавшего госпитализировали, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 21:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "62-летний мужчина подорвался на противопехотной мине «лепесток» в селе Терновая Харьковского района.".