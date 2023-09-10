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На Харьковщине утром комбайн подорвался на мине: водитель ранен

Происшествия 13:48   10.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине утром комбайн подорвался на мине: водитель ранен Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о ЧП, которое произошло возле села Андреевка Изюмского района утром 10 сентября.

«Около 10:30 в Харьковской области произошел еще один случай подрыва сельскохозяйственной техники на оставленных оккупантами взрывоопасных устройствах. Во время работы в поле на вражеской мине подорвался комбайн «Claas», — отметили спасатели.

По предварительной информации, водитель комбайна получил легкие ранения от обломков стекла и отказался от госпитализации.

Под наблюдением спасателей эвакуировали с поля еще две единицы другой сельскохозяйственной техники.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 13:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о ЧП, которое произошло возле села Андреевка Изюмского района утром 10 сентября.".