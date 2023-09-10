На Харьковщине утром комбайн подорвался на мине: водитель ранен
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о ЧП, которое произошло возле села Андреевка Изюмского района утром 10 сентября.
«Около 10:30 в Харьковской области произошел еще один случай подрыва сельскохозяйственной техники на оставленных оккупантами взрывоопасных устройствах. Во время работы в поле на вражеской мине подорвался комбайн «Claas», — отметили спасатели.
По предварительной информации, водитель комбайна получил легкие ранения от обломков стекла и отказался от госпитализации.
Под наблюдением спасателей эвакуировали с поля еще две единицы другой сельскохозяйственной техники.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о ЧП, которое произошло возле села Андреевка Изюмского района утром 10 сентября.".