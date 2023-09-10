На Харьковщине утром комбайн подорвался на мине: водитель ранен

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о ЧП, которое произошло возле села Андреевка Изюмского района утром 10 сентября.

«Около 10:30 в Харьковской области произошел еще один случай подрыва сельскохозяйственной техники на оставленных оккупантами взрывоопасных устройствах. Во время работы в поле на вражеской мине подорвался комбайн «Claas», — отметили спасатели.

По предварительной информации, водитель комбайна получил легкие ранения от обломков стекла и отказался от госпитализации.

Под наблюдением спасателей эвакуировали с поля еще две единицы другой сельскохозяйственной техники.