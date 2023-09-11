Пожилой мужчина подорвался на мине «лепесток» возле озера на Харьковщине

71-летний мужчина наступил на противопехотную мину и получил ранения в результате подрыва, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

11 сентября у озера на окраине села Снежковка Изюмской громады Харьковской области 71-летний мужчина наткнулся на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».

Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу Харькова, с диагнозом ампутация нижней трети левой стопы.