Пожилой мужчина подорвался на мине «лепесток» возле озера на Харьковщине
71-летний мужчина наступил на противопехотную мину и получил ранения в результате подрыва, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
11 сентября у озера на окраине села Снежковка Изюмской громады Харьковской области 71-летний мужчина наткнулся на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».
Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу Харькова, с диагнозом ампутация нижней трети левой стопы.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 20:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "71-летний мужчина наступил на противопехотную мину и получил ранения в результате подрыва, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".