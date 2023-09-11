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Пожилой мужчина подорвался на мине «лепесток» возле озера на Харьковщине

Происшествия 20:19   11.09.2023
Оксана Якушко
Пожилой мужчина подорвался на мине «лепесток» возле озера на Харьковщине

71-летний мужчина наступил на противопехотную мину и получил ранения в результате подрыва, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

11 сентября у озера на окраине села Снежковка Изюмской громады Харьковской области 71-летний мужчина наткнулся на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».

Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу Харькова, с диагнозом ампутация нижней трети левой стопы.

Читайте также: На Харьковщине утром комбайн подорвался на мине: водитель ранен

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 20:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "71-летний мужчина наступил на противопехотную мину и получил ранения в результате подрыва, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".