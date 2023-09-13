На Харьковщине под обстрел попал пост спасателей — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов в течение минувших суток.
Под огнем врага была гражданская инфраструктура и население приграничных районов. Всего зафиксировано более 20 артобстрелов и минометных ударов.
«В 13:00 в пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела частично повреждена фасадная двухэтажная часть пожарно-спасательного поста, выбиты окна в здании части, поврежден один служебный автомобиль и четыре частных. Пострадавших нет», — сообщил Синегубов.
Также армия РФ дважды атаковала приграничные Волчанские Хутора. После обстрела в 13:45 горели сухая трава и хвойная подстилка. В 15:50 враг ударил повторно — повредил частный дом.
«В 15:00 в с. Ольховатка Купянского района в результате обстрела горел комбайн John Deere», — дополнил Синегубов.
Во всех случаях пострадавших не было.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов в течение минувших суток".