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На Харківщині під обстріл потрапив пост рятувальників – Синєгубов

Події 08:23   13.09.2023
Оксана Горун
На Харківщині під обстріл потрапив пост рятувальників – Синєгубов Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів упродовж минулої доби.

Під вогнем ворога була цивільна інфраструктура та населення прикордонних районів. Загалом зафіксовано понад 20 артобстрілів та мінометних ударів.

“О 13:00 у смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено 1 службовий автомобіль та 4 приватні. Постраждалих немає”, — повідомив Синєгубов.

Наслідки обстрілів Харківщини 12 вересня 2023
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Також армія РФ двічі атакувала прикордонні Вовчанські Хутори. Після обстрілу о 13:45 горіли суха трава та хвойна підстилка. О 15:50 ворог вдарив повторно – пошкодив приватний будинок.

“О 15:00 у с. Вільхуватка Куп’янського району внаслідок обстрілу горів комбайн “John Deere”, – додав Синєгубов.

Наслідки обстрілів Харківщини 12 вересня 2023 2
Фото: телеграм Олега Синєгубова

У всіх випадках постраждалих не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів упродовж минулої доби".