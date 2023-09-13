На Харківщині під обстріл потрапив пост рятувальників – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів упродовж минулої доби.

Під вогнем ворога була цивільна інфраструктура та населення прикордонних районів. Загалом зафіксовано понад 20 артобстрілів та мінометних ударів.

“О 13:00 у смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено 1 службовий автомобіль та 4 приватні. Постраждалих немає”, — повідомив Синєгубов.

Також армія РФ двічі атакувала прикордонні Вовчанські Хутори. Після обстрілу о 13:45 горіли суха трава та хвойна підстилка. О 15:50 ворог вдарив повторно – пошкодив приватний будинок.

“О 15:00 у с. Вільхуватка Куп’янського району внаслідок обстрілу горів комбайн “John Deere”, – додав Синєгубов.

У всіх випадках постраждалих не було.