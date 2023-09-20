Синегубов назвал 12 населенных пунктов, по которым били россияне

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 11 населенных пунктов.

«В частности, под огнем врага были Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное, Берестовое, Амбарное, Строевка, Тополи, Одноробовка и Ивашки», — перечислил начальник ХОВА.

Наиболее тяжкие последствия обстрела Купянска. По городу, по данным прокуратуры, ударили гибридной ракетой «Гром-Э1».

«Уничтожены три автомобиля, в которых находились гражданские люди. Погибли шесть человек – четыре мужчины и две женщины», — напомнил о последствиях Синегубов.