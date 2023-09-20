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Синегубов назвал 12 населенных пунктов, по которым били россияне

Происшествия 08:25   20.09.2023
Оксана Горун
Синегубов назвал 12 населенных пунктов, по которым били россияне

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 11 населенных пунктов.

«В частности, под огнем врага были Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное, Берестовое, Амбарное, Строевка, Тополи, Одноробовка и Ивашки», — перечислил начальник ХОВА.

Наиболее тяжкие последствия обстрела Купянска. По городу, по данным прокуратуры, ударили гибридной ракетой «Гром-Э1».

«Уничтожены три автомобиля, в которых находились гражданские люди. Погибли шесть человек – четыре мужчины и две женщины», — напомнил о последствиях Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 08:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов".