Враг ударил по Купянску гибридной ракетой «Гром-Э1» — уточнение прокуратуры
Российские военные около 13:00 19 сентября нанесли удар по городу Купянск гибридной ракетой «Гром-Э1», созданной на базе советской ракеты Х-38, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.
Максимальная дальность поражения этой ракеты может составлять 120 километров, пишут в ведомстве.
Напомним, информация о типе боеприпаса, которым был нанесен удар по Купянску, разнилась. Начальник ХОВА Олег Синегубов и в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что это была управляемая авиабомба, прокуратура — что ракета. В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось об авиаударе в районе Купянска и Ивановки.
По состоянию на 18:00 установлено, что погибли четверо мужчин и две женщины. Также разрушен мост через реку Оскол. Как пишет «Суспільне Харків» со ссылкой на главу координационного гуманитарного центра Евгения Коляду, волонтеры благотворительного фонда из Харькова возвращались с эвакуации гражданских из Купянского района. Имена погибших устанавливаются.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные около 13:00 19 сентября нанесли удар по городу Купянск гибридной ракетой «Гром-Э1», созданной на базе советской ракеты Х-38, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.".