Генштаб по Харьковщине: у Купянска и Ивановки армия РФ наснесла авиаудар
Фото: zn.ua
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудар в районах Ивановки и Купянска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам на Слобожанском направлении подверглись Амбарное, Строевка и Тополи, а на Купянском — Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 15 боевых столкновений.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудар в районах Ивановки и Купянска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".