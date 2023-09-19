Генштаб по Харьковщине: у Купянска и Ивановки армия РФ наснесла авиаудар

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудар в районах Ивановки и Купянска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам на Слобожанском направлении подверглись Амбарное, Строевка и Тополи, а на Купянском — Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 15 боевых столкновений.