Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районах Іванівки та Куп’янська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів на Слобожанському напрямку зазнали Амбарне, Строївка і Тополі, а на Куп’янському – Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районах Іванівки та Куп’янська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".