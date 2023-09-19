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Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару

Події 19:40   19.09.2023
Олена Нагорна
Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районах Іванівки та Куп’янська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів на Слобожанському напрямку зазнали Амбарне, Строївка і Тополі, а на Куп’янському – Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 19:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районах Іванівки та Куп’янська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".