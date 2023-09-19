Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районах Іванівки та Куп’янська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів на Слобожанському напрямку зазнали Амбарне, Строївка і Тополі, а на Куп’янському – Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень.