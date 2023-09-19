Удар росіян по Куп’янську: прокуратура показала, що з авто волонтерів (фото)

Близько 13:00 19 вересня російські військові вдарили по місту Куп’янськ Харківської області ракетою – прокурори та слідчі поліції вилучили її уламки.

“У цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення. Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та дві жінки. Наразі кількість жертв уточнюється”, – повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.



Фото: Харківська облпрокуратура

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, росіяни вдарили по Куп’янську попередньо КАБ-500, у пошкоджених автомобілях загинули дві жінки та четверо чоловіків. Також зруйновано міст через річку Оскіл.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.



Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Як пише Суспільне Харків з посиланням на голову координаційного гуманітарного центру Євгена Коляду, волонтери благодійного фонду з Харкова поверталися з евакуації цивільних з Куп’янського району. Імена загиблих встановлюють.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що близько 13:00 ворог завдав удару по Куп’янську керованою авіабомбою. Спочатку Синєгубов повідомив про трьох загиблих, а через деякий час – про шістьох. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов написав, що у Куп’янську військові РФ обстріляли автомобіль волонтерів.