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Удар росіян по Куп’янську: прокуратура показала, що з авто волонтерів (фото)

Події 18:19   19.09.2023
Олена Нагорна
Удар росіян по Куп’янську: прокуратура показала, що з авто волонтерів (фото)

Близько 13:00 19 вересня російські військові вдарили по місту Куп’янськ Харківської області ракетою – прокурори та слідчі поліції вилучили її уламки.

“У цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення. Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та дві жінки. Наразі кількість жертв уточнюється”, – повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.


Фото: Харківська облпрокуратура

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, росіяни вдарили по Куп’янську попередньо КАБ-500, у пошкоджених автомобілях загинули дві жінки та четверо чоловіків. Також зруйновано міст через річку Оскіл.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.


Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Як пише Суспільне Харків з посиланням на голову координаційного гуманітарного центру Євгена Коляду, волонтери благодійного фонду з Харкова поверталися з евакуації цивільних з Куп’янського району. Імена загиблих встановлюють.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що близько 13:00 ворог завдав удару по Куп’янську керованою авіабомбою. Спочатку Синєгубов повідомив про трьох загиблих, а через деякий час – про шістьох. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов написав, що у Куп’янську військові РФ обстріляли автомобіль волонтерів.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 18:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 19 вересня російські військові вдарили по місту Куп’янськ Харківської області ракетою – прокурори та слідчі поліції вилучили її уламки.".