«Жертв може бути більше» – Синєгубов про удар КАБ по Куп’янську
Близько 13:00 ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині. Попередньо, загинули три людини.
«Це лише попередні дані, оскільки там ще тривають обстріли з артилерії, тому екстрені служби працюють дуже обережно, і жертв може бути більше», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він також зазначив, що Куп’янськ постійно знаходиться під ворожими обстрілами.
«Оскільки там поруч знаходиться лінія фронту. Ворог, так би мовити, компенсує свої невдачі на полі бою і він постійно обстрілює населені пункти, які входять до цієї громади», – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині. Попередньо, загинули три людини.".