«Жертв може бути більше» – Синєгубов про удар КАБ по Куп’янську

Близько 13:00 ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині. Попередньо, загинули три людини.

«Це лише попередні дані, оскільки там ще тривають обстріли з артилерії, тому екстрені служби працюють дуже обережно, і жертв може бути більше», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також зазначив, що Куп’янськ постійно знаходиться під ворожими обстрілами.

«Оскільки там поруч знаходиться лінія фронту. Ворог, так би мовити, компенсує свої невдачі на полі бою і він постійно обстрілює населені пункти, які входять до цієї громади», – додав голова ХОВА.