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«Жертв може бути більше» – Синєгубов про удар КАБ по Куп’янську

Суспільство 15:32   19.09.2023
Вікторія Яковенко
«Жертв може бути більше» – Синєгубов про удар КАБ по Куп’янську

Близько 13:00 ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині. Попередньо, загинули три людини.

«Це лише попередні дані, оскільки там ще тривають обстріли з артилерії, тому екстрені служби працюють дуже обережно, і жертв може бути більше», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також зазначив, що Куп’янськ постійно знаходиться під ворожими обстрілами.

«Оскільки там поруч знаходиться лінія фронту. Ворог, так би мовити, компенсує свої невдачі на полі бою і він постійно обстрілює населені пункти, які входять до цієї громади», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Росіяни вдарили КАБ по Куп’янську: троє людей загинули – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 15:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині. Попередньо, загинули три людини.".