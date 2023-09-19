Жертв может быть больше — Синегубов сообщил подробности удара КАБ по Купянску
Около 13:00 враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск на Харьковщине. Предварительно погибли три человека.
«Это лишь предварительные данные, поскольку там еще продолжаются обстрелы из артиллерии, поэтому экстренные службы работают очень осторожно, и жертв может быть больше», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
Он также отметил, что Купянск постоянно находится под вражескими обстрелами.
«Поскольку там рядом находится линия фронта. Враг, так сказать, компенсирует свои неудачи на поле боя и он постоянно обстреливает населенные пункты, которые входят в эту громаду», — добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск на Харьковщине. Предварительно погибли три человека.".