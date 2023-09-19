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Россияне ударили КАБ по Купянску: три человека погибли – Синегубов

Общество 14:01   19.09.2023
Виктория Яковенко
Россияне ударили КАБ по Купянску: три человека погибли – Синегубов

Сегодня, 19 сентября, армия РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по городу Купянск на Харьковщине.

«В результате этого удара погибли трое гражданских. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 14:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 19 сентября, армия РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по городу Купянск на Харьковщине.".