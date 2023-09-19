Россияне ударили КАБ по Купянску: три человека погибли – Синегубов
Сегодня, 19 сентября, армия РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по городу Купянск на Харьковщине.
«В результате этого удара погибли трое гражданских. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 14:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 19 сентября, армия РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по городу Купянск на Харьковщине.".