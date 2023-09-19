Россияне ударили КАБ по Купянску: три человека погибли – Синегубов

Сегодня, 19 сентября, армия РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по городу Купянск на Харьковщине.

«В результате этого удара погибли трое гражданских. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.