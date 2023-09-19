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Ракета С-300 попала в учебное заведение на Купянщине – прокуратура (фото)

Происшествия 11:06   19.09.2023
Виктория Яковенко
Ракета С-300 попала в учебное заведение на Купянщине – прокуратура (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Ночью 19 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по селу Отрадное Купянского района в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, предварительно, удар россияне нанесли ракетой С-300, которую выпустили с территории Белгородской области.

«Российская ракета упала на территорию учебного заведения. Повреждены хозяйственные постройки», — добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 11:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 19 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по селу Отрадное Купянского района в Харьковской области.".