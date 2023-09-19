«Прилетело» по детсаду: на Харьковщине показали последствия обстрелов (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В течение суток армия РФ била по Харьковщине ракетами и артиллерией. Полиция зафиксировала очередные военные преступления.
«Вчера в 23:10 оккупанты нанесли несколько ударов по Холодногорскому району Харькова. Произошел пожар нежилого здания. В селе Шейковка Изюмского района в результате авиационного удара повреждены окна домов и хозяйственные постройки. В результате артобстрела в городе Волчанск Чугуевского района повреждены помещения детского сада, площадка и электросети. Пострадавших нет», — сообщили о последствиях обстрелов в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На места «прилетов» выехали следователи, эксперты и взрывотехники. По фактам открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Прилетело» по детсаду: на Харьковщине показали последствия обстрелов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 09:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ била по Харьковщине ракетами и артиллерией. Полиция зафиксировала очередные военные преступления".