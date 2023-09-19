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«Прилетело» по детсаду: на Харьковщине показали последствия обстрелов (фото)

Происшествия 09:04   19.09.2023
Оксана Горун
«Прилетело» по детсаду: на Харьковщине показали последствия обстрелов (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В течение суток армия РФ била по Харьковщине ракетами и артиллерией. Полиция зафиксировала очередные военные преступления.

«Вчера в 23:10 оккупанты нанесли несколько ударов по Холодногорскому району Харькова. Произошел пожар нежилого здания. В селе Шейковка Изюмского района в результате авиационного удара повреждены окна домов и хозяйственные постройки. В результате артобстрела в городе Волчанск Чугуевского района повреждены помещения детского сада, площадка и электросети. Пострадавших нет», — сообщили о последствиях обстрелов в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На места «прилетов» выехали следователи, эксперты и взрывотехники. По фактам открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Харьковской области 18 сентября 2023

Последствия обстрелов Харьковской области 18 сентября 2023 2

Последствия обстрелов Харьковской области 18 сентября 2023 3

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 09:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ била по Харьковщине ракетами и артиллерией. Полиция зафиксировала очередные военные преступления".