“Прилетіло” по дитсадку: на Харківщині показали наслідки обстрілів (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
Протягом доби армія РФ била по Харківщині ракетами та артилерією. Поліція зафіксувала чергові воєнні злочини.
“Вчора о 23:10 окупанти завдали кілька ударів по Холодногірському району Харкова. Сталася пожежа нежитлової будівлі. У селі Шийківка Ізюмського району внаслідок авіаційного удару пошкоджені вікна будинків та господарські будівлі. Внаслідок артобстрілу у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені приміщення дитячого садка, майданчик та електромережі. Постраждалих осіб немає”, – повідомили про наслідки обстрілів у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місця “прильотів” виїхали слідчі, експерти та вибухотехніки. За фактами відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 09:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ била по Харківщині ракетами та артилерією. Поліція зафіксувала чергові воєнні злочини".