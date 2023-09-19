“Прилетіло” по дитсадку: на Харківщині показали наслідки обстрілів (фото)

Протягом доби армія РФ била по Харківщині ракетами та артилерією. Поліція зафіксувала чергові воєнні злочини.

“Вчора о 23:10 окупанти завдали кілька ударів по Холодногірському району Харкова. Сталася пожежа нежитлової будівлі. У селі Шийківка Ізюмського району внаслідок авіаційного удару пошкоджені вікна будинків та господарські будівлі. Внаслідок артобстрілу у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені приміщення дитячого садка, майданчик та електромережі. Постраждалих осіб немає”, – повідомили про наслідки обстрілів у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місця “прильотів” виїхали слідчі, експерти та вибухотехніки. За фактами відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.