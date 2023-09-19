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“Прилетіло” по дитсадку: на Харківщині показали наслідки обстрілів (фото)

Події 09:04   19.09.2023
Оксана Горун
“Прилетіло” по дитсадку: на Харківщині показали наслідки обстрілів (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Протягом доби армія РФ била по Харківщині ракетами та артилерією. Поліція зафіксувала чергові воєнні злочини.

“Вчора о 23:10 окупанти завдали кілька ударів по Холодногірському району Харкова. Сталася пожежа нежитлової будівлі. У селі Шийківка Ізюмського району внаслідок авіаційного удару пошкоджені вікна будинків та господарські будівлі. Внаслідок артобстрілу у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені приміщення дитячого садка, майданчик та електромережі. Постраждалих осіб немає”, – повідомили про наслідки обстрілів у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місця “прильотів” виїхали слідчі, експерти та вибухотехніки. За фактами відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілів Харківської області 18 вересня 2023

Наслідки обстрілів Харківської області 18 вересня 2023 2

Наслідки обстрілів Харківської області 18 вересня 2023 3

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 09:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ била по Харківщині ракетами та артилерією. Поліція зафіксувала чергові воєнні злочини".