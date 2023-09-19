Ракета С-300 влучила в навчальний заклад на Куп’янщині – прокуратура (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Вночі 19 вересня армія РФ завдала ракетного удару по селу Отрадне Куп‘янського району в Харківській області.
За даними Харківської обласної прокуратури, попередньо, удар росіяни завдали ракетою С-300, яку випустили з території Бєлгородської області.
«Російська ракета впала на територію навчального закладу. Пошкоджено господарчі споруди», – додали правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 11:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 19 вересня армія РФ завдала ракетного удару по селу Отрадне Куп‘янського району в Харківській області.".