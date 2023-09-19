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Ракета С-300 влучила в навчальний заклад на Куп’янщині – прокуратура (фото)

Події 11:06   19.09.2023
Вікторія Яковенко
Ракета С-300 влучила в навчальний заклад на Куп’янщині – прокуратура (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Вночі 19 вересня армія РФ завдала ракетного удару по селу Отрадне Куп‘янського району в Харківській області.

За даними Харківської обласної прокуратури, попередньо, удар росіяни завдали ракетою С-300, яку випустили з території Бєлгородської області.

«Російська ракета впала на територію навчального закладу. Пошкоджено господарчі споруди», – додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 11:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 19 вересня армія РФ завдала ракетного удару по селу Отрадне Куп‘янського району в Харківській області.".