Росіяни вдарили КАБ по Куп’янську: троє людей загинули – Синєгубов
Сьогодні, 19 вересня, армія РФ завдала удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.
«Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 14:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 19 вересня, армія РФ завдала удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.".