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Росіяни вдарили КАБ по Куп’янську: троє людей загинули – Синєгубов

Суспільство 14:01   19.09.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили КАБ по Куп’янську: троє людей загинули – Синєгубов

Сьогодні, 19 вересня, армія РФ завдала удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.

«Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 14:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 19 вересня, армія РФ завдала удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.".