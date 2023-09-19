У Куп’янську росіяни обстріляли авто волонтерів: вже шість загиблих (фото)

Кількість загиблих внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ вдень 19 вересня зросла до шести, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок російського удару загинули четверо чоловіків та дві жінки. Екстрені служби продовжують огляд місця удару.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, російські військові обстріляли автомобіль волонтерів, які проводили евакуацію мирного населення.

«Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13-ї години. Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися», – написав Болвінов.



Фото: Сергій Болвінов

Раніше Синєгубов повідомляв, що ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ близько 13:00. Тоді було відомо, що загинули троє мирних жителів.