В Купянске россияне обстреляли авто волонтеров: уже шесть погибших (фото)

Количество погибших в результате удара управляемой авиабомбой по городу Купянск днем 19 сентября возросло до шести, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате российского удара погибли четверо мужчин и две женщины. Экстренные службы продолжают осмотр места удара.

Как сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, российские военные обстреляли автомобиль волонтеров, которые проводили эвакуацию мирного населения.

«Погибших продолжаем доставать из реки поблизости и из уничтоженных автомобилей. Обстрел россияне устроили посреди дня, около 13 часов. Наши следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия, продолжается осмотр. И, к сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться», — написал Болвинов.



Видео: Сергей Болвинов

Ранее Синегубов сообщал, что враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск около 13:00. Тогда было известно, что погибли три мирных жителя.