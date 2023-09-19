В Купянске россияне обстреляли авто волонтеров: уже шесть погибших (фото)
Количество погибших в результате удара управляемой авиабомбой по городу Купянск днем 19 сентября возросло до шести, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, в результате российского удара погибли четверо мужчин и две женщины. Экстренные службы продолжают осмотр места удара.
Как сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, российские военные обстреляли автомобиль волонтеров, которые проводили эвакуацию мирного населения.
«Погибших продолжаем доставать из реки поблизости и из уничтоженных автомобилей. Обстрел россияне устроили посреди дня, около 13 часов. Наши следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия, продолжается осмотр. И, к сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться», — написал Болвинов.
Видео: Сергей Болвинов
Ранее Синегубов сообщал, что враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск около 13:00. Тогда было известно, что погибли три мирных жителя.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 17:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших в результате удара управляемой авиабомбой по городу Купянск днем 19 сентября возросло до шести, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".