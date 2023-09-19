Удар россиян по Купянску: прокуратура показала, что с авто волонтеров (фото)
Около 13:00 19 сентября российские военные ударили по городу Купянск Харьковской области ракетой — прокуроры и следователи полиции изъяли ее обломки.
«В это время по мосту двигался автомобиль с волонтерами, которые эвакуировали мирное население. По состоянию на 18:00 установлено, что погибли четверо мужчин и две женщины. Сейчас количество жертв уточняется», — сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Фото: Харьковская облпрокуратура
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, россияне ударили по Купянску предварительно КАБ-500, в поврежденных автомобилях погибли две женщины и четверо мужчин. Также разрушен мост через реку Оскол.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Как пишет «Суспільне Харків» со ссылкой на главу координационного гуманитарного центра Евгения Коляду, волонтеры благотворительного фонда из Харькова возвращались с эвакуации гражданских из Купянского района. Имена погибших устанавливаются.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что около 13:00 враг нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой. Вначале Синегубов сообщил о троих погибших, а через некоторое время — о шестерых. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов написал, что в Купянске военные РФ обстреляли автомобиль волонтеров.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 19 сентября российские военные ударили по городу Купянск Харьковской области ракетой — прокуроры и следователи полиции изъяли ее обломки.".