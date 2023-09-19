Ворог ударив по Куп’янську гібридною ракетою “Грім-Е1” – уточнення прокуратури

Російські військові близько 13:00 19 вересня завдали удару по місту Куп’янськ гібридною ракетою “Грім-Е1”, створеною на базі радянської ракети Х-38, уточнили в Харківській облпрокуратурі.

Максимальна дальність ураження цієї ракети може становити 120 кілометрів, пишуть у відомстві.

Нагадаємо, інформація про тип боєприпасу, яким було завдано удару по Куп’янську, різнилася. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та в ГУ Нацполіції у Харківській області повідомляли, що це була керована авіабомба, прокуратура – ​​що ракета. У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося про авіаудар у районі Куп’янська та Іванівки.

Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та дві жінки. Також зруйновано міст через річку Оскіл. Як пише «Суспільне Харків» із посиланням на голову координаційного гуманітарного центру Євгена Коляду, волонтери благодійного фонду з Харкова поверталися з евакуації цивільних із Куп’янського району. Імена загиблих встановлюються.