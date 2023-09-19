Live
  • Вт 19.09.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.99
    • 🟢

Ворог ударив по Куп’янську гібридною ракетою “Грім-Е1” – уточнення прокуратури

Події 19:58   19.09.2023
Олена Нагорна
Ворог ударив по Куп’янську гібридною ракетою “Грім-Е1” – уточнення прокуратури Фото: focus.ua

Російські військові близько 13:00 19 вересня завдали удару по місту Куп’янськ гібридною ракетою “Грім-Е1”, створеною на базі радянської ракети Х-38, уточнили в Харківській облпрокуратурі.

Максимальна дальність ураження цієї ракети може становити 120 кілометрів, пишуть у відомстві.

Нагадаємо, інформація про тип боєприпасу, яким було завдано удару по Куп’янську, різнилася. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та в ГУ Нацполіції у Харківській області повідомляли, що це була керована авіабомба, прокуратура – ​​що ракета. У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося про авіаудар у районі Куп’янська та Іванівки.

Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та дві жінки. Також зруйновано міст через річку Оскіл. Як пише «Суспільне Харків» із посиланням на голову координаційного гуманітарного центру Євгена Коляду, волонтери благодійного фонду з Харкова поверталися з евакуації цивільних із Куп’янського району. Імена загиблих встановлюються.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ворог ударив по Куп’янську гібридною ракетою “Грім-Е1” – уточнення прокуратури
Ворог ударив по Куп’янську гібридною ракетою “Грім-Е1” – уточнення прокуратури
19.09.2023, 19:58
Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях
Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях
18.09.2023, 23:03
Встромив ніж в око трупа: деталі нічного подвійного вбивства в Харкові (фото)
Встромив ніж в око трупа: деталі нічного подвійного вбивства в Харкові (фото)
19.09.2023, 19:28
Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару
Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару
19.09.2023, 19:40
У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі
У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі
19.09.2023, 19:07
У Куп’янську росіяни обстріляли авто волонтерів: вже шість загиблих (фото)
У Куп’янську росіяни обстріляли авто волонтерів: вже шість загиблих (фото)
19.09.2023, 17:51

Новини за темою:

19:40
Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару
19:28
Встромив ніж в око трупа: деталі нічного подвійного вбивства в Харкові (фото)
19:07
У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі
18:19
Удар росіян по Куп’янську: прокуратура показала, що з авто волонтерів (фото)
17:51
У Куп’янську росіяни обстріляли авто волонтерів: вже шість загиблих (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ворог ударив по Куп’янську гібридною ракетою “Грім-Е1” – уточнення прокуратури»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 19:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові близько 13:00 19 вересня завдали удару по місту Куп’янськ гібридною ракетою “Грім-Е1”, створеною на базі радянської ракети Х-38, уточнили в Харківській облпрокуратурі.".