Ворог ударив по Куп’янську гібридною ракетою “Грім-Е1” – уточнення прокуратури
Російські військові близько 13:00 19 вересня завдали удару по місту Куп’янськ гібридною ракетою “Грім-Е1”, створеною на базі радянської ракети Х-38, уточнили в Харківській облпрокуратурі.
Максимальна дальність ураження цієї ракети може становити 120 кілометрів, пишуть у відомстві.
Нагадаємо, інформація про тип боєприпасу, яким було завдано удару по Куп’янську, різнилася. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та в ГУ Нацполіції у Харківській області повідомляли, що це була керована авіабомба, прокуратура – що ракета. У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося про авіаудар у районі Куп’янська та Іванівки.
Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та дві жінки. Також зруйновано міст через річку Оскіл. Як пише «Суспільне Харків» із посиланням на голову координаційного гуманітарного центру Євгена Коляду, волонтери благодійного фонду з Харкова поверталися з евакуації цивільних із Куп’янського району. Імена загиблих встановлюються.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові близько 13:00 19 вересня завдали удару по місту Куп’янськ гібридною ракетою “Грім-Е1”, створеною на базі радянської ракети Х-38, уточнили в Харківській облпрокуратурі.".