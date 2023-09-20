Синєгубов назвав 12 населених пунктів, по яких били росіяни

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Куп’янського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 11 населених пунктів.

“Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі, Одноробівка та Івашки”, – перерахував начальник ХОВА.

Найтяжчі наслідки обстрілу Куп’янська. По місту, за даними прокуратури, вдарили гібридною ракетою “Гром-Е1”.

“Знищено три автомобілі, в яких перебували цивільні люди. Загинули шестеро людей – чотири чоловіки та дві жінки”, – нагадав про наслідки Синєгубов.