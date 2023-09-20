Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Синєгубов назвав 12 населених пунктів, по яких били росіяни

Події 08:25   20.09.2023
Оксана Горун
Синєгубов назвав 12 населених пунктів, по яких били росіяни

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Куп’янського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 11 населених пунктів.

“Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі, Одноробівка та Івашки”, – перерахував начальник ХОВА.

Найтяжчі наслідки обстрілу Куп’янська. По місту, за даними прокуратури, вдарили гібридною ракетою “Гром-Е1”.

“Знищено три автомобілі, в яких перебували цивільні люди. Загинули шестеро людей – чотири чоловіки та дві жінки”, – нагадав про наслідки Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов назвав 12 населених пунктів, по яких били росіяни
Синєгубов назвав 12 населених пунктів, по яких били росіяни
20.09.2023, 08:25
У Харкові залишилася чверть айтівців від довоєнної кількості
У Харкові залишилася чверть айтівців від довоєнної кількості
20.09.2023, 08:14
ISW про удар по Куп’янську: спроба завадити постачанню українських сил
ISW про удар по Куп’янську: спроба завадити постачанню українських сил
20.09.2023, 07:46
Нічна атака “шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: дані Генштабу
Нічна атака “шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: дані Генштабу
20.09.2023, 07:19
«Зима буде важкою» – Синєгубов повідомив, чи готова Харківщина до пуску тепла
«Зима буде важкою» – Синєгубов повідомив, чи готова Харківщина до пуску тепла
19.09.2023, 16:12
Сьогодні 20 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 вересня: яке свято та день в історії
20.09.2023, 06:00

Новини за темою:

07:19
Нічна атака “шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: дані Генштабу
22:55
Повернути бізнес: Синєгубов анонсував унікальні умови для Харківщини
19:40
Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару
18:19
Удар росіян по Куп’янську: прокуратура показала, що з авто волонтерів (фото)
17:51
У Куп’янську росіяни обстріляли авто волонтерів: вже шість загиблих (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов назвав 12 населених пунктів, по яких били росіяни»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 08:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Куп’янського, Богодухівського та Ізюмського районів".