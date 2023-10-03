На Харьковщине научный центр отдал детский лагерь и продолжил платить зарплату
Более 600 тыс. грн ущерба получил научный центр из-за безосновательной выплаты зарплаты, подозревается заместитель гендиректора учреждения, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В 2020 году с баланса научного центра в общую собственность территориальных громад, сел, поселков, городов Змиевского района передали детский оздоровительный лагерь, расположенный в село Дачное Змиевского района (в настоящее время это Чугуевский район).
Поэтому в научном учреждении ликвидировали соответствующее структурное подразделение и в дальнейшем нужно было провести сокращение штата. Однако подозреваемый, в то время временно исполнявший обязанности генерального директора, не сделал это.
Поэтому некоторые сотрудники продолжали работать на территории оздоровительного лагеря, не имея никаких трудовых отношений с его новым владельцем. При этом заработную плату им начислял и выплачивал научный центр.
За период с ноября 2020 по август 2021 безосновательно выплатили более 600 тыс. грн заработной платы сотрудникам, которые фактически работали на другого работодателя, чем нанесли ущерб научному учреждению.
Киевская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении одному из заместителей генерального директора научного центра по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 11:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 600 тыс. грн ущерба получил научный центр из-за безосновательной выплаты зарплаты, подозревается заместитель гендиректора учреждения, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".