На Харківщині науковий центр віддав дитячий табір, але платитив зарплатню

Понад 600 тис. грн збитків отримав науковий центр через безпідставну виплату зарплати, підозрюється заступник гендиректора установи, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

2020 року з балансу наукового центру у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Зміївського району передали дитячий оздоровчий табір, розташований у село Дачне Зміївського району (нині це Чугуївський район).

Тому у науковій установі ліквідували відповідний структурний підрозділ і надалі потрібно було провести скорочення штату. Однак підозрюваний, який на той час тимчасово виконував обов’язки генерального директора, не зробив цього.

Тому деякі співробітники продовжували працювати на території оздоровчого табору, не маючи жодних трудових відносин із його новим власником. При цьому заробітну плату їм нараховував та виплачував науковий центр.

За період з листопада 2020 по серпень 2021 року безпідставно виплатили понад 600 тис. грн заробітної плати співробітникам, які фактично працювали на іншого роботодавця, ніж завдали шкоди науковій установі.

Київська окружна прокуратура Харкова повідомила про підозру одного із заступників генерального директора наукового центру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).