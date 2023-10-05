Харьковщина горит: за сутки 46 пожаров, из них четыре — из-за обстрелов
39 из 46 пожаров за сутки случились на открытых территориях и в экосистемах. В основном — из-за нарушения правил пожарной безопасности и умышленных поджогов сухостоя.
«Общая площадь выжженной земли составила около 20 га», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Россияне своими обстрелами вызвали в Харьковской области четыре пожара.
«Первый случился в 13:23 после удара по приграничному селу Глубокое Липецкой громады. За его пределами горела сухая трава на площади 2 га», — сообщили спасатели.
В этом случае огонь им удалось погасить за полтора часа — к 14:50. Примерно к этому же моменту с огнем справились в Волчанске. Его враг атаковал около 13:00 — снаряд попал на территорию автошколы. Здание повредило взрывом, а вокруг загорелась сухая трава — на площади 250 квадратных метров.
«В 17:15 враг обстрелял с. Московка Купянского района. На его окраине загорелась сухая трава. Когда к месту происшествия прибыли спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части, огонь распространился на площадь около 1 га. Работая на открытой местности, пожарные рисковали попасть под повторный обстрел, почти без шансов найти укрытие. В 17:50 им удалось потушить все очаги горения», — отметили в ГСЧС.
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Еще один пожар произошел после ночного обстрела. Около полуночи враг ударил ракетами С-300 по дачному поселку в районе поселка Печенеги. Там возникло сразу несколько очагов пожаров. Их тушили до шести утра 5 октября.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39 из 46 пожаров за сутки случились на открытых территориях и в экосистемах. В основном — из-за нарушения правил пожарной безопасности и умышленных поджогов сухостоя".