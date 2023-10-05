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Харківщина горить: за добу 46 пожеж, з них чотири – через обстріли

Події 08:41   05.10.2023
Оксана Горун
Харківщина горить: за добу 46 пожеж, з них чотири – через обстріли

39 із 46 пожеж за добу трапилися на відкритих територіях та в екосистемах. В основному – через порушення правил пожежної безпеки та навмисні підпали сухостою.

“Загальна площа випаленої землі склала близько 20 га”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Росіяни своїми обстрілами викликали на Харківщині чотири пожежі.

“Перша трапилась о 13:23 після удару по прикордонному селу Глибоке Липецької громади. За його межами горіла суха трава на площі 2 га”, – повідомили рятувальники.

У цьому випадку вогонь їм вдалося погасити за півтори години – до 14:50. Приблизно до цього моменту з вогнем впоралися й у Вовчанську. Його ворог атакував близько 13:00 – снаряд влучив на територію автошколи. Будівля пошкоджена вибухом, а довкола спалахнула суха трава – на площі 250 квадратних метрів.

“О 17:15 ворог обстріляв с. Московка Куп’янського району. На його околиці зайнялась суха трава. Коли до місця події прибули рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогонь розповсюдився на площу близько 1 га. Працюючи на відкритій місцевості, вогнеборці ризикували потрапити під повторний обстріл, майже без шансів знайти укриття. О 17:50 їм вдалось загасили всі осередки горіння”, – зазначили в ДСНС.

ДСНС гасять поле із сухостоєм

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Ще одна пожежа сталася після нічного обстрілу. Близько опівночі ворог ударив ракетами С-300 по дачному селищу в районі смт Печеніги. Там виникло одразу кілька вогнищ пожеж. Їх гасили до шостої ранку 5 жовтня.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 08:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "39 із 46 пожеж за добу трапилися на відкритих територіях та в екосистемах. В основному – через порушення правил пожежної безпеки та навмисні підпали сухостою".