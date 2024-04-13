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Сколько харьковчан готовы вернуться домой и когда, рассказал Терехов

Общество 18:37   13.04.2024
Оксана Якушко
Сколько харьковчан готовы вернуться домой и когда, рассказал Терехов Терехов Фото: скрин

Многие харьковчане готовы вернуться домой, если защитят небо над городом, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью интернет-изданию TSN.ua.

“Харьковчане всегда были сплочены. Сегодня мы стали чутче относиться друг к другу, больше помогать друг другу. Стали одной семьей. Я очень хочу, чтобы после победы это сохранилось», – сказал Терехов. — У нас нет оттока, невзирая на графики отключений. У меня определенная социология в отношении людей, которые, к сожалению, уехали. 55% из них хотят вернуться к лету. Это действительно очень много. Да, кто-то вернется, кто-то пока нет, потому что продолжаются отключения электроснабжения и обстрелы. Но когда будет безопасно, вернется очень много людей. А после победы, я уверен, вернутся 95% харьковчан», — Игорь Терехов.

Читайте также: Небо над Харьковом закрыть возможно, я уверен, что будет защита – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 18:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие харьковчане готовы вернуться домой, если защитят небо над городом, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью интернет-изданию TSN.ua. “Харьковчане…".